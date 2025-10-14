13日、秋田市の県道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた人にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと、13日午前9時20分ごろ、秋田市手形字大松沢の県道を、秋田市添川方向から秋田市手形方向に走っていた軽乗用車が、進行方向左側から横断してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の30代の女性にけがはありませんでした。現場から近くの民家までは約150メӦ