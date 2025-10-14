13日、横手市民会館の近くでクマ1頭が目撃されました。近くには民家もある横手市の中心部で、警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、13日午前10時45分ごろ、横手市南町の50代の女性が自宅前の清掃をしていたところ、北側の山林にいるクマ1頭を目撃しました。クマは、体長が約80センチで、その後南東の小道に立ち去ったということです。近くの民家までは約10メートルで、約150メートルの場所に