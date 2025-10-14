13日、潟上市の国道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた人にけがはありませんでした。五城目警察署の調べによりますと、13日午前11時25分ごろ、潟上市飯田川和田妹川字米樋沢の国道7号を、能代市方向から秋田市方向へ走っていた普通乗用車が、道路上の体長約50センチのクマ1頭と衝突しました。運転していた北秋田市の70代の男性にけがはありませんでした。