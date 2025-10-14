アメリカ・カナダ・メキシコの共同開催で2026年6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026。日本代表は日本史上最速でのワールドカップ進出を決めている。そして本日10月14日（火）、ワールドカップへの試金石となる一戦が東京スタジアムで繰り広げられる。その相手は、過去13度戦い、2分11敗といまだに勝利したことがないブラジルだ。日本代表は、世界の強豪にどこまで通用するのか。これまでワールドカップ最多5度優勝、唯一全大