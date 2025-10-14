13日、五城目町で民家の風除室がクマに壊される被害がありました。五城目警察署の調べによりますと、13日午後4時ごろ、散歩していた80代の女性が、五城目町富津内中津又字台の民家の敷地に、体長約1メートルのクマ1頭が入っていくのを目撃しました。その後、女性は風除室のガラスが割られているのを見つけ、通報したものです。警察が注意を呼びかけています。