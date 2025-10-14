女優でモデルの山本舞香が自身のInstagramを更新。投稿で山本は「28歳になりました。」と切り出し、夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカルHiroをはじめ自身の家族や友人への感謝の気持ちを投稿した。山本は続けて「お母さん、産んでくれてありがとう。お父さん、強い私に育ててくれてありがとう。旦那さん、いつもありがとう。毎日笑わせてくれてありがとう。そして今、ご飯を作ってくれてありがとう。食べるのがとっても