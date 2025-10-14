アーセナルの主将MFマルティン・ウーデゴーアが11月中旬まで欠場する見込みのようだ。イギリス『BBC』が報じている。ウーデゴーアは4日のプレミアリーグ第7節ウエスト・ハム戦(○2-0)で内側側副靭帯を負傷し、前半途中に交代。クラブは翌日、同選手がノルウェー代表の活動に参加しないことを発表したが、全治については明言していなかった。同メディアによると、復帰時期は11月中旬に予定されている次の代表ウィーク明けにな