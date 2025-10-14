ソフトバンクが後場にプラス圏に浮上した。ロイター通信が１４日、「通信大手ソフトバンクのキャッシュレス決済アプリ子会社ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）が、１２月にも米国で新規株式公開（ＩＰＯ）する見通しとなり、投資家からは時価総額が３兆円を超えるとの試算も出ていることが分かった」と報じた。報道内容を材料視した買いがソフトバンクの株価を押し上げたようだ。記事によると、ペイペイは１２月の上場を念頭に、９