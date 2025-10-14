ジンズホールディングスは大幅安。前週末１０日取引終了後に２５年８月期連結決算を発表し、売上高は９７２億１５００万円（前の期比１７．１％増）、営業利益は１２０億９３００万円（同５４．３％増）だった。インバウンド需要の取り込みや季節性商品が牽引する形で国内事業が好調だった。 続く２６年８月期の売上高は１１１６億５０００万円（前期比１４．８％増）、営業利益は１３０億円（同７．５％増）の予想。