Re:nameが、10月22日に配信シングル「愛はきっとLonely」をリリースすることを発表した。同曲は、9月23日に出演した＜TOKYO CALLING＞で初披露した疾走感抜群のロックチューンだという。入場規制を記録した＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞など出演したサーキットやフェスでも立て続けに披露しており、コールアンドレスポンスが巻き起こるほど人気急上昇中の楽曲になっているとのこと。高木一成が作曲、ヤマケンが作詞を担当している。