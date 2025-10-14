ホッカイドウ競馬は「第68回道営記念」（11月6日）の出走馬ファン投票の結果を発表した。9月23日から10月9日まで、投票を募集していた。1位は昨年の道営記念馬ベルピット（牡5＝角川秀）。一昨年の北海優駿を制し、今年も目下4連勝中。道営記念連覇へ期待が高まる。この投票で選ばれ、出走条件を満たした出走希望馬上位8頭に道営記念優先出走権が与えられる。（1）ベルピット（牡5＝角川秀）1706（2）アナザートゥルース（