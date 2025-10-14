サッカーワールドカップ欧州予選は13日、グループA、B、D、Jの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。A組では、ドイツが北アイルランドを破り、3連勝で首位をキープ。2位のスロバキアも2−0でルクセンブルクを下し、ドイツと並ぶ勝ち点9となっています。両者の対決は最終節に組まれており、し