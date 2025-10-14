「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャースが逃げ切って先勝した。１９８５年にリーグ優勝決定シリーズ（ＬＣＳ）が現在の７回戦（４戦先勝）に移行して以来、ナ・リーグの優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）の第１戦に勝利したチームがワールドシリーズに進出した確率は６９．２％（２７／３９）。この傾向は過去６年間のうち４回（２４年ド