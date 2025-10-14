10月も中盤。記録的な猛暑となった夏も過ぎ、秋めいた日も増えてきました。実りの秋とも称されるこの季節。この時期ならではの食材を使用したスイーツも続々登場しています。本記事では、ファミリーマートで10月14日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ふわもち食感の大福生地が楽しめるチルド大福、コーティングチョコをかけたエクレア、かぼちゃクリームをトッピングしたプリンなど、気になる品が多数ラインナッ