【モデルプレス＝2025/10/14】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが13日、自身のInstagramを更新。美しいビキニ姿を披露し、話題になっている。【写真】瀧山あかねアナ「大人の色気」と話題の赤ビキニ姿◆瀧山あかね、真っ赤なビキニ姿披露瀧山は、タイの国旗とビールの絵文字とともに、真っ赤なビキニ姿を投稿。スラリと伸びた腕と美しいバストが際立つ姿を披露した。◆瀧山あかねの水着姿が話題この投稿にファンからは「神スタイル」