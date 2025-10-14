「ヨーソロー！」という掛け声で、みなさんは何を連想しますか？「俺たちゃ陽気な海賊♪」…って、私は西洋のバイキングや海賊など、荒くれ者の船乗りらの掛け声を真っ先に連想していました。ココだけの話、ＹＯ！という呼びかけから始まる、そんな感じの英語をカタカタに訳しただけかと…（汗）。と思いきや、なんと語源は「宜しく候（よろしくそうろう）」という日本語でした！しかも今でも使われている立派な航海用語で、「いま