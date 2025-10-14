俳優・柳楽優弥の妻、豊田エリーが自身のInstagramを更新。「今日はあんなに小さかった娘が今日で15歳！！お誕生日おめでとう 日々いろんなことにチャレンジしている姿を見て、私も勇気をもらっています 最高にかっこいいよ！！」と投稿。長女の成長を喜ぶ様子を綴った。投稿には、豊田が撮影した2枚の写真が添付されており、1枚には長女の後ろ姿と思われる姿が映っている。この投稿にファンからは「お嬢さんのお誕生日おめでとう