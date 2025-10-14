巨人の二岡智宏ヘッド兼打撃チーフコーチが退団することが１４日、決まった。阿部監督が監督に就任した昨年、２軍監督からヘッド兼打撃チーフコーチに配置転換。選手と指揮官とのパイプ役、コーチ陣のまとめ役として昨年４年ぶりリーグ優勝を果たし、今年も同役職を務めていた。リーグ連覇を目指した今季、チームは７０勝６９敗４分けの貯金１でリーグ３位。ＣＳ第１ＳでＤｅＮＡに連敗して敗退した。岡本ら主力に故障者が続