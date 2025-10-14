中東のドバイに誕生したプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」。今年１１月には約１か月のリーグ戦が開催されるが、ＴＢＳの人気スポーツドキュメンタリー番組「バース・デイ」（金曜・深夜）では、この新リーグの出場選手枠を確保。番組内でトライアウトを開催し、選手を派遣することになった。その名も「ＰＬＡＮＤ」。１１日午前１時２３分から放送された同番組では、第２ステージ・野手の完結編がオンエアされ、