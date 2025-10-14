バック時に事故多発 踏み間違いのメカニズムNPO法人「運転事故防止推進協議会」は、徳島ダイハツモータースと共同で、高齢ドライバー向けの安全運転講習会を2025年10月15日に徳島県で開催すると発表しました。【歩行者いなくてよかった…】バックでアクセル全開しちゃった事故です（写真）この講習会では、長年謎に包まれていたペダル踏み間違い事故の発生メカニズムと、その具体的な対策が明らかにされる予定です。同協議会