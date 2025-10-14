韓国バンドNo Brainのボーカル、イ・ソンウ（50）が10月12日、結婚式を挙げた。13日、イ・ソンウは自身のインスタグラムに新婦と撮った写真を掲載し、「来てくださった皆さん、本当にありがとうございました」と感想を伝えた。続けて「至らない点があっても新郎である私が未熟だからです。どうか広い心で理解してください」とし、「お祝いしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。幸せに暮らします」と付け加えた。イ