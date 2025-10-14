提供：岡山後楽園 10月19日～11月9日、岡山後楽園（岡山・北区）で秋の恒例行事「後楽園菊花大会」が開催されます。 岡山県と岡山県菊花振興会が主催するもので、県内の愛好家15人と1団体が丹精込めて育てた作品を出品します。絢爛豪華な大菊や可憐な小菊など300鉢が並ぶ予定です。 11月4日に出品作品の審査が行われ、各賞を決定します。