１３日、世界工学団体連盟の総会であいさつする丁薛祥氏。（上海＝新華社記者／王曄）【新華社上海10月14日】2025年世界工学団体連盟（WFEO）総会が13日、上海で開幕した。中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理が開幕式に出席し、あいさつした。