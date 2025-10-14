製粉各社は10月から輸入小麦の政府売渡価格が5銘柄平均で4％引き下げられたことを受け、1月10日納品分から業務用小麦粉の価格を引き下げる（25?袋、税含まず）。▽日清製粉＝強力系小麦粉▲65円、中力系・薄力系小麦粉▲45円、国内産小麦100％小麦粉▲25円。▽ニップン＝強力系小麦粉▲65円、中力系・薄力系小麦粉▲65円、中力系・薄力系小麦粉▲45円、国内産小麦100％小麦粉▲25円。▽昭和産業＝強力粉・準強力粉▲65円、中力粉・