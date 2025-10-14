メッツのコーチを務めていた2008年、ベンチからオープン戦を見つめるサンディ・アロマーさん＝フロリダ州ウインターヘイブン（AP＝共同）米大リーグで俊足の内野手としてプレーしたサンディ・アロマーさんが13日、死去した。大リーグ公式サイトが伝えた。81歳。2人の息子がメジャーで活躍したことで知られ、名二塁手だったロベルトは通算2724安打で2011年に米野球殿堂入りしている。プエルトリコ出身。1964年にブレーブスでデ