長野県中野市で2023年、男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で、長野地裁は先ほど死刑判決を言い渡しました。青木政憲被告は2023年5月、散歩中だった女性2人と通報を受けて駆け付けた男性警察官2人をナイフやハーフライフル銃で殺害した罪などに問われています。14日の判決で長野地裁の坂田正史裁判長は「被告は完全責任能力を持っていたと言える」として、被告に死刑を言い渡しました。この事件で、検察側は「殺意が強固で残虐性