12日、大館市の畑でカキが食い荒らされているのが見つかりました。畑にはクマのものとみられる足跡やフンが確認されています。大館警察署の調べによりますと、12日、80代の男性が大館市十二所字川端の畑にカキの収穫に行ったところ、カキ約150個が食い荒らされているのを見つけました。畑にはクマのものとみられる足跡やフンがあり、11日午後4時ごろから12日午前9時半ごろまでの間にクマに食い荒らされたとみられています。現場は