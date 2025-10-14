12日、北秋田市の保育施設の近くでクマ2頭が目撃されました。北秋田警察署の調べによりますと、12日午後3時10分ごろ、北秋田市阿仁水無字上新町東裏の林にクマ2頭がいるのを千葉県の男性が宿泊先の家屋の中から目撃しました。クマは、体長が約1.5メートルが1頭と約50センチが1頭のあわせて2頭です。近くの民家までは約30メートル、約250メートルの場所には阿仁合保育園があります。