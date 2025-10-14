伊予鉄グループは、石崎汽船を10月1日付けで子会社化した。石崎汽船が実施する第三者割当増資を引き受け、増資前42.49％だった出資比率を66.76％へ引き上げた。今後、陸上と海上の交通を一体で運営し、移動の利便性向上を図る。また観光では瀬戸内海の資源や多島の景観を活用し、広島方面からの訪日需要などの誘客を進める。石崎汽船は1862年8月創業。現在は松山観光港〜呉〜広島間をスーパージェットとクルーズフェリーで結んでい