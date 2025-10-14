選手として、そして監督としても素晴らしい名声を残した人物はサッカー界のみならず、スポーツ界全体を見渡してもそう多くない。しかしながら、元フランス代表MF、元レアル・マドリー監督のジネディーヌ・ジダンは間違いなくその一人であると言えるだろう。1998年のバロンドールを受賞するなど、選手として歴史的なレジェンドとして名を残すジダンは引退後、2021年までスペイン1部レアル・マドリーで指揮官を務めた。2度にわたる在