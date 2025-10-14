元芸能レポーター・井上公造のものまねで知られる、お笑いコンビ・女と男の市川（45）が自身のSNSを更新。8年連れ添った“愛車”とお別れすることを伝えた。【写真あり】今見てもかっこいい…女と男・市川、愛車の約30年前・日産“名車”の全ぼう市川は、インスタグラムで【今までありがとう】と題し、「8年乗った愛車のラシーンをついに手放す時が来ました」と報告。自身のYouTubeチャンネルを紹介しつつ、「僕の愛車ラシーン