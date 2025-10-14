モデルの松木育未が14日までに自身のインスタグラムを更新。写真家の山根悠太郎氏と結婚したことを発表した。松木「結婚しました！とても頼りになる優しい夫さんです。昨年11月末に私たちは入籍いたしました」と報告。「先日、家族や友人、お世話になっている方々、大切な人たちに見守られて無事に結婚式を挙げることができました。皆で涙し、皆で笑った特別なひとときでした。ありがとうございました」と挙式を執り行ったこと