長野県中野市で２０２３年５月、住民や警察官計４人が殺害された事件で、殺人罪などに問われた同市、農業青木政憲被告（３４）の裁判員裁判の判決が１４日、長野地裁であった。坂田正史裁判長は「強固な殺意に基づく残虐極まりない犯行だ」として求刑通り死刑を言い渡した。争点となった刑事責任能力について、完全な責任能力があったと認定した。判決によると、青木被告は２３年５月２５日夕、自宅前を通りかかった同市の竹内