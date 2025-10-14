◇京滋大学野球秋季リーグ最終節1回戦花園大 1―2 佛教大（2025年10月14日カローラ滋賀はちまんスタジアム）京滋大学野球の秋季リーグ最終節1回戦が14日に行われ、花園大は佛教大に1―2で敗れた。今秋ドラフト1位候補に挙がる最速155キロ右腕の藤原聡大（4年）は、3回を被安打1、3奪三振で無失点に抑えた。自己最速に並ぶ155キロを計測。優勝の可能性が消滅したことから予定通りの3回で交代し、「3イニング目のときは