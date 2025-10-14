AKB48の元メンバーで俳優の前田敦子さんが自身のインスタグラムで、フィンランドの旅の模様を投稿しました。 【写真を見る】【 前田敦子 】フィンランドで「幸せドーパミン」オーロラ＆トナカイに癒やしフォロワー共感「最高の思い出」1枚目に前田さんが投稿したのは、森の闇の彼方に輝く緑色のオーロラ。ピンクのダウンコートとアウトドアブーツで完全防寒の前田さんは「曇りの中現れてくれたオーロラには感謝」と振り返