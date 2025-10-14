（左上から時計回りに）ダニエル・ペレツさん、ヨッシ・シャラビさん、ビピン・ジョシさん、ガイ・イルズさん/Hostages and Missing Families Forum（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意の一環として、死亡した人質４人の遺体をおさめたひつぎがイスラエル国内に到着した。警察が明らかにした。イスラエル軍（ＩＤＦ）とイスラエル保安庁（ＩＳＡ）が護送して、法医学研究所で正式な身元確認が行われる。ＩＤＦとＩＳＡ