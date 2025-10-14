総理大臣指名選挙をめぐり国民民主党の玉木代表は、野党候補の一本化を目指す立憲民主党に対し、安全保障政策を転換するよう求めました。【映像】立憲に言及する玉木代表「むしろこれは立憲民主党の問題だと思っていて、政権を担うということであれば、現実的な安全保障政策に転換しないと、国民の生命財産、国家国民を守ることはできない」（国民民主・玉木代表）玉木代表は、立憲が求めている党首会談については「幹事長間で