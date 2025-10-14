【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の宮世琉弥が12日、自身のInstagramを更新。新しくペットを迎え入れたことを報告した。【写真】宮世琉弥が遭遇した8LOOMメンバー◆宮世琉弥、オーストラリアン・シェパード迎え入れる宮世は「A new member in my family」とつづり、オーストラリアン・シェパードを迎え入れたことを報告。さらにコメント欄では「Rudy（ルディ）君です！」と名前も発表し「パルとディオをくっつけました」と愛犬の