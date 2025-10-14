ソフトバンク・周東佑京内野手が１４日、みずほペイペイドームで行われた全体練習に合流した。背中を痛め、９月２１日以降は欠場。リーグ優勝決定後は出場選手登録を抹消され、リハビリ組で過ごしてきたが、１５日から始まる「２０２５パーソルクライマックスパ」の最終ステージの開幕前日にチームに帰ってきた。小久保監督は「登録はします」と明言。「１００％、全てのプレーができる状態ではないかもしれないけど、でき