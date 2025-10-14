ＪＲＡは１０月１４日、米国遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が現地時間１０月１０日から１３日にかけて、サンタアニタパーク競馬場で計１０鞍に騎乗したと発表した。１１日は１Ｒをプアコネクションで制し、現地１１勝目を挙げた。１３日のスウィングタイムＳは４着だった。騎乗成績は以下の通り。【１０日】一般レース１鞍５Ｒ（芝１３００メートル、８頭立て）＝３着【１１日】一般レース４鞍１Ｒ（芝１６００メ