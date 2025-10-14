「うめきた温泉蓮ＷｅｌｌｂｅｉｎｇＰａｒｋ」（大阪市）では１５日午後２時から、提携医療機関である医療法人医誠会の「医誠会国際総合病院」の医師を講師に招き、第６回健康セミナーを開催する。６回目の開催となる今回は、講師に医誠会国際総合病院乳腺外科中内千暁医師を迎え、「未来の安心は“今”から乳がんを早期発見するための検診と知識」と題した講演がある。１０月のピンクリボン月間に合わせ、乳がんを早