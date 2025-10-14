コーフィールドＣ・豪Ｇ１（１０月１８日、コーフィールド競馬場・芝２４００メートル）に出走予定のゴールデンスナップ（牝５歳、栗東・田中克典厩舎、父ゴールドシップ）が現地時間１０月１４日、コーフィールド競馬場で最終追い切りを行った。浜中俊騎手＝栗東・フリー＝が騎乗し、芝コースで併せ馬。前半２ハロンは１５秒―１４秒ペースで、後半３ハロンは強めに追われた。鞍上は「状態は良かったです。前走（丹頂Ｓ２着）