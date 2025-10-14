「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」のファイナルステージ前日記者会見が１４日、みずほペイペイドームで行われ、ソフトバンク・小久保裕紀監督が日本ハムとの最終決戦を前に強い思いを語った。リーグ連覇を飾ったが、２位の日本ハムとは最後まで激しい優勝争いを展開。王者として迎え撃つ立場ながら、ライバルと同じ目線に立ち「パ・リーグをしっかり盛り上げた２球団だという自負があるので」と、再戦を歓迎し