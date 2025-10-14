主人公・マキは、不妊治療中。産婦人科で偶然、かつての友人・ユウコと再会します。ユウコは1児の母で、現在は妊娠中。再会をきっかけに、2人は定期的にランチやお茶をする仲に。そして、ユウコの家にお邪魔したとき、虐待と思われる行為を目撃してしまいます。どうるべきか悩んだ末に、児童相談所へ電話をしたマキ。するとすぐに、児相から連絡が来たのか、産婦人科で会ったときにユウコから問い詰められます…。『友人を虐待通告