◇秋季高校野球東北大会準決勝八戸学院光星7―0聖光学院（2025年10月14日きたぎんボールパーク）八戸学院光星（青森1位）が、聖光学院（福島1位）に大勝して来春のセンバツ出場が濃厚となった。2―0の7回2死満塁のチャンスをつくると、3番の新谷翔磨が走者一掃の三塁打を放った。終盤にも得点を重ねると、先発の北口晃大は9安打を浴びながら無四球の好投で完封。強豪相手に逃げ切りに成功した。東北のセンバツ出場