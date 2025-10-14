楽天は14日、ルーク・ボイト内野手（34）が来季も残留すると発表した。米大リーグ、ヤンキースで2020年に本塁打王に輝いた右打者は6月に加入し、67試合で打率3割、13本塁打、39打点をマークした。ボイトは球団を通じ「イーグルスの一員として引き続き関わることができ光栄。東北に再びチャンピオンの栄光をもたらす一助となれれば幸いです」とコメントした。