LINEの返信が来ないことにイライラしてしまった……という経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。なんということもない雑談ならば問題がなくても、大切な話をしている最中だと困ってしまうこともあるかもしれません。特に複数人の予定をすり合わせているときには、ヤキモキしてしまうこともありますよね。『返信が遅くてこちらを振り回す友人にイライラします』学生時代の仲よしグループのメンバーで集まることになった投稿者