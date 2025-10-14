◆ソフトバンク全体練習（14日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは15日に開幕する日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向けて、本拠地で前日練習を行った。練習後、小久保裕紀監督と柳町達が前日記者会見に出席した。小久保監督は15日の初戦の先発にはモイネロを指名した。「モイネロでいきます。おそらく今川、山縣が出てくると思うので、そこしっかり抑えてほしいです」と話した。短