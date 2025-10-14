◆ソフトバンク全体練習（14日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは15日に開幕する日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向けて、本拠地で前日練習を行った。練習後、小久保裕紀監督と柳町達が前日記者会見に出席した。小久保監督は背部痛から1軍に再合流した周東佑京を出場選手登録する考えを明かした。小久保監督は「周東佑京が少しどうなるかというところでしたが、今日の練習を見る限