この先、短い周期で前線や低気圧の影響を受ける。今日14日は前線南下で雨エリア拡大。16日は再び広く雨で、北陸や東北で警報級の大雨か。17日は高気圧に覆われて晴れますが、18日夜は西から寒冷前線が通過。19日はいよいよ西高東低の冬型の気圧配置となり、北から寒気流入。短い周期で雨強まる16日(木)は北陸や東北で警報級の大雨か今日14日(火)は、東シナ海から日本海西部にのびる前線が南下中です。長崎県対馬市厳原では1時間